中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，菲律賓COVID-19(新冠肺炎)疫情仍呈上升趨勢，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且我國自今(109)年7月以來確診的32例境外移入個案中，20例自菲律賓移入，顯示該國疫情風險高。

自菲律賓入境旅客採檢統計表。(圖/指揮中心提供)

入境旅客採檢及陽性個案統計表。(圖/指揮中心提供)

為確保我國防疫安全與民眾健康，8月12日起，自菲律賓飛抵台灣的所有旅客，一律須配合相關檢疫措施，說明如下：

1.國人及部分外國籍人士(持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等)，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢。

2.未持有我國持居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。

3.自菲律賓入境旅客，均需於集中檢疫場所接受檢疫14天。外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費（每日1,500元）接受集中檢疫；國人及其他外國籍人士（持居留證或居留簽證者）集中檢疫費用由政府支應。

指揮中心指出，菲律賓近2週每日平均確診數近3,500例，佔西太平洋區60%；累計確診數126,885例，居西太平洋區首位。病例以大馬尼拉大都會區(National Capital Region)佔大宗，近2週每百萬人口確診數435.8例。

陳時中表示，自七月二十六號起，菲律賓檢出個案相對多，目前已採檢出十四位確診，因此自本周三開始，八月十二號起，自菲律賓抵台的旅客全面集中檢疫。發言人莊人祥補充，目前自菲律賓抵台的班機每周有七班，根據七月的資料顯示，自菲律賓入境的旅客人數多達七百多人，因此集中檢疫的新政策，估計每周會有一百多人受影響。

指揮中心今天宣布，自菲律賓入境者從下周三起全面實施集中檢疫，外界關心接下來是否將對其他國家採取相同措施？指揮中心強調，若當地疫情有升溫情勢，會採取類似作法。

防疫指揮官陳時中表示，未來其他國家是否要比照菲律賓模式實施集中檢疫，將視當地的疫情狀況究竟是以本土個案為主還是境外移入為主來評斷，其他包含個案是可追蹤、不可追蹤、醫療量能、數字可信度，都是評估標準。

至於周三起對自菲律賓返台的旅客實施集中檢疫，陳時中表示，考量到集中檢疫的強度與力道都比檢疫旅館、家中都要足夠，因此評估為目前最適合菲律賓的管制方式。

(中時 )