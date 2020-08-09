老字號店面，在交給新一輩接手後，究竟是要遵循傳統，還是要創意改造？

傳承超過40年的淡水魚丸老店，也面臨到這個課題。人稱張媽媽的張曹吟，民國66年在石牌地區的菜市場裡開始賣起手工魚丸，後來搬到淡水，前前後後一賣就是40多年。為了不要讓這個味道中斷，張曹吟決定要將自己會的料理做法及密技傳授給第二代，並創了新品牌重新出發。

張曹吟女士(前)與兒子、媳婦。(圖／福又又淡水魚丸提供)

除了經典的淡水魚丸，還開發出富有繽紛視覺感的「又又五小福湯」，綜合墨魚香菇、芹菜魚丸、黑胡椒海陸、紫菜白蝦丸和招牌淡水魚丸等5種口味丸子，搭配清甜的豬大骨湯，每口都充滿食趣。而淡水最具代表性的小吃「阿給」，則是變身迷你版「一口小阿給」，內餡的部分有冬粉、肉及些許魚漿，而且由於體積變小，豆腐皮與內餡的口感比例均勻，吃起來更香，讓人忍不住一口接著一口。

以焦糖滷味為基底再加入麻香風味的「椒糖滷味」。(圖／賣灶Lo.Ve提供)

在新店地區飄香超過50年的聖巴黎滷味，已經傳承自第三代。第二代李俊和開發出「香草焦糖醬」，做出香氣獨特的焦糖滷味，靠著口碑打響知名度。而第三代的滷味傳人Mio，15歲時就被送到加拿大念書，對料理很有興趣，日本東京藍帶學院學習廚藝，接著又到瑞士攻讀酒店管理。因為李俊和希望Mio回台灣好好發揮之前所學，決定回台創業。

Lo(滷)Ve(味)火鍋。(圖／賣灶Lo.Ve提供)

Mio的新品牌攤位位於在遠百信義A13的4樓，有著懷舊復古風情的大稻埕美食街，她將原本的焦糖老滷添加中式椒麻，做出辣香中帶微甜的「椒糖滷味」，並為滷味取了可愛的名字，像是「小心機」是雞心、「米雪兒」是米血糕等等。另外還開發了獨特的Lo(滷)Ve(味)火鍋，以滷味搭配椒麻湯汁，還有越式河粉、菜心及三星蔥，最後沖澆上椒麻辣油，麻、辣、香層次分明，很受嗜辣者喜愛。

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(中時新聞網)