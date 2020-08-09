服務團隊搭起行動浴槽、供水設備注入溫水，以及在組合式移動護架協助下，讓臥床病患可以體驗身心放鬆的服務。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市目前全市到宅沐浴車服務單位特約計有2家、共6輛車提供市民申請。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名90歲的臥床婦人，因活動空間小加上行動不便，50年來都是家人用擦澡方式為她清潔，日前透過衛生局長照服務，申請宅沐浴，在專業人事以及特殊的行動浴槽等設備下，婆婆終於好好泡澡洗澎澎，服務人員說，洗完後，婆婆嘴角上揚，彷彿全身舒爽。

台中市衛生局長照科長王碧蘭指出，這名婦人因腦部損傷致長期臥床，住家活動空間不到2坪，要移位到廁所沐浴十分不便。自從申請長照2.0長照沐浴車服務後，服務團隊搭起行動浴槽、供水設備注入溫水，以及在組合式移動護架協助下，讓將近50年沒泡過澡的婆婆，體驗身心放鬆的服務，雖然婆婆意識已不清楚，但洗完澡後嘴角上揚，似乎對著服務人員微笑呢。

衛生局長曾梓展表示，台中市政府打造多元且完善的長期照顧服務資源，提供到宅沐浴服務，目前全市到宅沐浴車服務單位特約計有2家、共6輛車提供市民申請，由到宅沐浴專用福祉車、攜帶行動浴槽到案家，進行沐浴前評估及提供全身式沐浴。

王碧蘭說，隨著人口高齡化，考量失能長輩長期照顧需求，凡居住於台中市境內，65歲以上失能老人、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上，如有沐浴服務需求者皆可提出申請。民眾欲了解相關長照服務請撥打1966專線或04-25152888洽台中市長期照顧中心，亦可至衛生局長期照顧中心網站申請。

(中時 )