民眾拍到爆炸發生當時，貝魯特港口倉庫不斷出現煙火爆炸聲響，最後演變為大爆炸。

黎巴嫩首都貝魯特港口4日發生大爆炸，先前有專家指是煙火引爆易燃化學品硝酸銨引發大爆炸，如今港口前員工出面爆料，指出存放硝酸銨的倉庫內還放置了30、40袋煙火，指控這是悲劇發生的關鍵因素。

英國《衛報》（The Guardian）報導，貝魯特港4日發生大爆炸後，港口前員工謝哈迪（Yusuf Shehadi）爆料，目睹存放2,750噸易燃化學品硝酸銨（ammonium nitrate）的港口12號倉庫內也放置了30、40袋煙火。

他說，當年他受黎巴嫩軍方指示，將硝酸銨放置在12號倉庫，不過其他政府部門對此持續抗議，「這些年來我們一直抱怨，每一周海關人員都會來抱怨，安全人員也是，不過軍方只是不斷告訴他們沒有其他地方可以放」，「每個人都想當老大，但沒人想真的做決定。」

謝哈迪說，12號倉庫放了大量煙火，是海關人員在2009年至2010年間沒收的，他說倉庫內大約有30至40袋的煙火，就放在倉庫門內左邊，他說以前就曾抱怨過這不安全，倉庫內也很潮濕，「就是在等災難發生，港口員工原本並不打算將化學品放在那裡。」

《衛報》指出，另一名消息人士也證實倉庫內有煙火。

謝哈迪表示，他的前同事透露，爆炸發生前30分鐘，港口工人正試圖用電動工具修理12號倉庫外的一扇門，他相信修復工作是釀成悲劇的原因。

(中時新聞網)