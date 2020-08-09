台中市外埔區活力盃運動嘉年華健走登場，當地社區團隊踴躍參與。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

外埔區體育會理事長同時也是市議員吳敏濟（左）、運動局長李昱叡（右）並肩走完全程。（王文吉攝）

「109年運動i台灣」台中市外埔區活力盃運動嘉年華健走活動9日登場，吸引上千民眾踴躍參加，一起健走體驗運動樂趣。主辦單位外埔區體育會理事長吳敏濟呼籲多運動厚植對抗疫情的能力。副市長令狐榮達表示，藉由多元體育活動舉辦，希望民眾培養規律運動習慣，邁向「運動樂活城市」。

外埔區體育會連續7年舉辦健走活動，9日清晨5時50分鳴槍出發，上千民眾神采奕奕走完全程。令狐榮達、運動局長李昱叡、外埔區長葉聯慶、外埔區體育會理事長同時也是市議員吳敏濟皆到場共襄盛舉。

令狐榮達代表盧秀燕市長蒞臨致詞他特別感謝外埔體育會舉辦這項健走活動，並稱讚外埔是個芬多精豐富的地方，呼籲市民走出戶外，外埔盛產火龍果、葡萄等水果，水流東景點、客家美食、酒莊等等，都歡迎大家多多到外埔觀光。

吳敏濟感謝盧市長施政不分黨派，大力支持外埔的路平計畫、老舊校舍改建以及新圖書館的內裝設備。外埔槌球隊借用外埔國小操場，需要割草機整理場地，盧市長聽到他的反映後，立即交待運動局協助解決，很快送來一部乘坐式割草機，讓長輩們得以輕鬆地打槌球。

吳敏濟也關心外埔勞動人口眾多，平時工作十分辛苦，提醒大家不要忽略規律運動的重要，運動可以帶來身心的平衡、鍛鍊肌肉、加強心肺功能，特別是新冠疫情尚未結束，大家不要忘了運動健身提高免疫能力。

(中時 )