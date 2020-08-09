如何報復出軌的丈夫與小三？抓姦提告是台灣女人會走的路，但俄羅斯女人有不同手段！一名俄羅斯正宮，發現丈夫偷吃，便偷偷將丈夫常用的潤滑劑換成強力膠水，結果他與小三翻雲覆雨後「無法分離」，只能被送進醫院搶救。

俄羅斯人被戲稱為「戰鬥民族」，可見其剽悍，這名俄羅斯婦女完美展示民族性。根據俄羅斯當地媒體報導，2019年時，這名女子發現老公有小三，她沒有跟老公哭鬧、撕破臉，她想出一個「完美」報復方案：她把老公常用的潤滑液換成強力膠。你們想在一起？那就讓你們「永不分離」！

結果腥夫跟小三一陣翻雲覆雨，卻赫然發現兩人的「肢體」牢牢黏在一起，一動皮膚就慘遭拉扯、痛不欲生，只能打電話求救，送進醫院處理。

這樣的報復手法，或許相當大快人心，但有法界人士提醒，同樣的手法若是搬回台灣用，正宮恐會觸犯「傷害罪」。因為當她把潤滑液替換成強力膠時，已可預見丈夫與小三有受傷可能；不過實務上，仍然需要經過司法機關的裁決。

(中時新聞網)