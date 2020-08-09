內政部移民署今日發布新聞稿表示，近日有民眾參加航空公司「微旅行」類出國專案航班，下機後赴診所看病，被誤為有出國紀錄而無法就診，經查發現是因部分旅客資料的傳送資料作業時間差，以致傳送健保署資料有誤。已在昨日晚間10點聯繫健保署檢查相關旅客資料並刪除註記，所有旅客紀錄均已完成更正。

據了解，疫情期間為活絡航空產業，指揮中心、桃機及航空業者一同推出「微旅行」航班，載民眾搭機升空一圈感受「偽出國」。而有媒體參加活動航班，於早上持護照走自動通關出境搭機，下午再走自動通關入境。之後就診發現健保卡有出境紀錄，遭診所告知，應立即居家隔離。據了解，近日參加「微旅行」活動民眾約有7百餘人，恐都受到影響。

移民署回應，本次主要是相關機關資料傳送流程造成，對此表示會再檢討相關程序，確保不再發生類似情形。因配合防疫，每日數次提供資料給相關機關，作業項目繁雜。此事在第一時間就啟動聯繫機制刪除旅客出國註記，避免民眾權益受損。

PTT網友對此回應「要體驗出國就讓你體驗全套阿不好嗎？」、「體驗完出國也體驗一下居家檢疫阿」、「偽出國完再來個偽隔離阿」、「事實就沒出入境，硬要讓民眾體驗自動通關，讓出入境資料入電腦再刪除，做這種沒意義的事」、「永遠不做好配套就急著亂推政策，反正光頭仔(行政院長蘇貞昌)圖文先做好」、「唐鳳出來啊」。

(中時 )