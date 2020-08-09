日本前首相森喜朗率代表團來台弔唁前總統李登輝，專機9日下午2時27分降落台北松山機場。（黃世麒攝）

日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員來台追思前總統李登輝，訪團專機下午2點33分已抵達台北松山機場，4時前往總統府晉見蔡英文總統，並於下午5點赴台北賓館向前總統李登輝表達追思。總統府表示，日本弔唁團晉見總統時將會保持適當社交距離、拱手不握手。

由森喜朗率領的「日本弔唁團」預計在追思完畢後，將在台北賓館發表公開談話並接受媒體的採訪。總統府表示指出，訪團此行將依據疫情指揮中心防疫相關規範，在符合防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

總統府發言人張惇涵表示，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒；晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。

為降低對民眾的影響，他說，日本前首相森喜朗一行將於下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李登輝表達追思哀悼。

主辦日本弔唁團的日華議員懇談會會長古屋圭司行前表示，基於防疫，弔唁團此行已作萬全準備，全部接受新冠肺炎病毒檢測確定為陰性，且訪台只預計停留3小時。

(中時 )