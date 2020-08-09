男團「A-TEAM」於2017年組成，首批成員包括高興、鄭丞宏、英承晞、李宇平、龔言脩5位，隔年改由高興、英成晞、龔言脩、李宇平4人組成，沒想到近日傳成員龔言脩單飛即將發片、舉辦演唱會，但因受疫情影響計劃延後，他索性在疫情期間入伍服役；對於Ateam是否解散、接下來規劃？經紀人今（9日）語帶保留表示：「男團還在，只是目前沒有規劃了。」除了龔言脩預計9月推出新單曲，接下來還有一位成員單飛推出音樂作品。

由於新兵訓練中心傳出疑似染疫的狀況，剛退伍的龔言脩表示：「我是在三月份疫情最嚴峻的時候入伍，其實在心情上並沒有很緊張，雖然外界擔心群聚容易造成感染，但軍中的防疫措施做的很好，反而覺得很安全。」入伍短短四個月他暴瘦七公斤，朋友搞笑問：「你是被霸淩還是被處罰不能吃飯阿？也瘦太多了！」對此龔言脩連忙澄清：「沒有被欺負啦，就真的是因為天氣太熱、沒有胃口，莫名就瘦了七公斤，算是意外的收獲。」

雖然不怕疫情，但最令龔言脩崩潰的是在38、39度的高溫下出操，那個汗是止不住地流，就算睡覺時有冷氣也一樣，每天早上起來衣服都是汗水，所以「涼感巾」成了大家的救命符，放假不是買吃的喝的，而是要先存好一堆涼感巾，才能夠熬過可怕的夏日。

(中時 )