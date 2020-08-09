五、六十年前，雲林農田水利會利用竹子、石塊為材料製作椎狀的臨時攔水壩。（雲林農田水利會提供）

烏塗村的民生國小也把綁笱列為本位課程，烏塗社區也自2016年舉辦「搶水節」，以石笱為主角，讓後代子孫透過活動緬懷先人的生活。（資料照片／周麗蘭攝）

五、六十年前，雲林農田水利會利用竹子、石塊為製作椎狀的臨時攔水壩放在三個進水口，稱為石笱，工業發達之後走入歷史。雲林農田水利會本著吃果子拜樹頭的心情，找當年工人復刻幾個石笱置放於濁幹線二號進水口，作為水利環境教育。

由竹竿、石塊組成的「石笱」（笱，唸狗）又稱竹笱、籠仔笱，濁水溪畔的林內鄉烏塗村、林中村民當年受雇於水利會，在乾枯的河床綁笱，把二十至三十根桂竹綁成筍狀的籠子，用牛車拖到要攔水的溪床，用人力接龍把石塊放入籠內，稱為「落笱」。

水利會表示，把笱籠放入溪水、在籠中裝石塊，是極耗體力的工作，常需要在水下做，閉氣功夫要夠強！竹笱堆排起來變成臨時攔水壩，可改變水流與抬高水位，把濁水溪引入濁幹線沉砂池，灌溉造福34萬5000公頃農田。

水利會表示，工商業發達後，攔水材料改用鍍鋅石籠，以挖吊機、四輪搬運車運輸，構築起來的臨時攔河埧比石笱更耐久堅固。

濁幹線2號進水口原本還留有幾座石笱，但日曬雨淋已損壞。雲林農田水利會認為該會擁有全台唯一獲環保署「環境教育設施場所」認證的農田水利環境教育園區，決定找老師傅復刻幾座石笱，留下歷史文物，日前已施作完工。

烏塗村民說，60歲以上的村人對石笱記憶深刻，感恩這個時代產物讓當年的他們賴以賺錢生活。烏塗村的民生國小也把綁笱列為本位課程，傳承先人的歷史與手藝。

(中時 )