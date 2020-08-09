日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台追思前總統李登輝，今下午班機已抵達松山機場。(圖/中時新聞網 直播畫面)

日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台追思前總統李登輝，戴口罩現身松山機場。(圖/中時新聞網 直播)

日本前首相森喜朗，抵總統府晉見蔡英文總統。(圖/中時新聞網 直播畫面)

日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台追思前總統李登輝，今下午班機已抵達台北松山機場，約在下午3點20分左右，戴口罩現身機場，預計下午4點預計赴總統府拜會蔡英文總統，下午5時後赴台北賓館向李登輝前總統表達追思，隨後於晚間返回日本。

由森喜朗率領的「日本弔唁團」預計在追思完畢後，將在台北賓館發表公開談話並接受媒體的採訪。總統府指出，訪團此行將依據疫情指揮中心防疫相關規範，在符合防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

中時新聞網直播。

日本前首相森喜朗一行9日搭乘專機抵台弔唁前總統李登輝，專機在下午抵達松山機場。（鄭任南攝）

日本前首相森喜朗一行9日搭乘專機抵台弔唁前總統李登輝，專機在下午處地抵達松山機場。（鄭任南攝）

日本前首相森喜朗一行9日搭乘專機抵台弔唁前總統李登輝，專機在下午抵達松山機場。（鄭任南攝）

日本前首相森喜朗率代表團來台弔唁前總統李登輝，專機9日下午2時27分降落台北松山機場。（黃世麒攝）

日本前首相森喜朗(中)抵台。(黃世麒攝)

森喜朗一行人也在外交部安排下，戴口罩現身，並搭車離開松山機場，前往總統府及台北賓館。為降低對民眾的影響，府方表示，森喜朗一行將於下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李登輝表達追思哀悼。

主辦日本弔唁團的日華議員懇談會會長古屋圭司行前表示，基於防疫，弔唁團此行已作萬全準備，全部接受新冠肺炎病毒檢測確定為陰性，且訪台只預計停留3小時。

總統蔡英文也在臉書直播和森喜朗的談話過程。

（持續更新）

(中時新聞網)