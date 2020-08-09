《精英律師》靳東、藍盈瑩、田雨、朱珠、代旭。（中天娛樂台提供）

《精英律師》靳東、藍盈瑩、田雨、朱珠、代旭。（中天娛樂台提供）

《精英律師》靳東、藍盈瑩。(中天娛樂台提供)

中天娛樂台自8月10日起週一至週五晚間6點到8點推出《精英律師》，該劇由霸道總裁靳東、首次擔任女主的藍盈瑩，以及《慶餘年》走紅的田雨及朱珠領銜主演，敘述一群為捍衛公平正義、為理想奮鬥的律師故事，前來助陣的還有威風凜凜的「太后」鄔君梅、自帶娘娘氣場的蔣欣，也都在劇中軋一角，卡司陣容堅強。首集登場即完美演繹何謂你來我往辯才無礙，唇槍舌戰句句到位，全無冷場。

靳東飾演的羅檳，在劇中精明幹練、能言善道、女人緣爆棚；田雨飾演的何賽在劇中是靳東的大學同學，畢業後兩人進入同一間律師事務所，不善交際、死腦筋又愛唱反調的何賽，在戲裡只要和靳東對在一起，成熟男士就瞬間化身為幼稚冤家，而戲外兩位實力派演員依然相互鬧騰，其中田雨為戲換上女裝，老大爺的姿勢，讓靳東笑壞了，吵鬧之餘，他也不忘幫田雨整理粉紅色洋裝。

日前田雨曾在微博寫到「有次帶女兒來探班，小女兒最喜歡靳東老師，但靳東抱著小女兒時，她反而不說話了，回家才告訴我：人家不是沒禮貌，是害羞」，才兩歲多的女兒就被靳東吸粉，也讓身為父親的田雨一驚。

《精英律師》採用單元案件形式，劇中有很多社會相關的話題熱點，由愛生恨、公司糾紛、設計抄襲侵權、兄弟鬩牆以及離婚後的扶養權等各類糾紛，劇中用生活的案例與大眾做連結，非常能夠引發共鳴，當靳東在戲裡被問到：「挺身而出的成本有多高，你計算過嗎？」霸氣的他回答：「我不知道怎麼計算，正義的成本!」雙眼透露出堅定與正義感，完全擄獲觀眾的心。

「只有小律師，沒有小官司。你的官司，就是我的大事」，作為一部都市職場作品，《精英律師》採用單元案件形式，不容錯過的社會性題材與人性的探討，峰迴路轉、引人入勝。敘述的多是律師與官司，但並不會讓人有距離感，劇情裡的案件衍生與社會息息相關，觀眾們能夠擁有更多的討論空間。《精英律師》8月10日週一至週五晚間6點到8點於中天娛樂台磅礡登場。

(中時 )