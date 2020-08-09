共享機車搶攻花蓮觀光商機，使用「七期環保燃油車」，所有車款均享前10分鐘免費，第11分鐘起、每分鐘1.5元租金優惠。（羅亦晽攝）

民眾掃瞄QR Code完成註冊後，就能租借使用，並可於甲地租借，乙地歸還，租借費用也涵括行車保險等。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府積極推動智慧城市，攜手機車業者，將在8月15日推出共享機車，未來民眾可利用雲端系統，在縣內特約據點與旅宿飯店租借，利用一部機車克服花蓮地形狹長，上山下海，將助於刺激花蓮地方觀光經濟。

花蓮首度引進「YATOGO共享機車」，以先進雲端技術與燃油車的GPS系統整合，民眾掃瞄QR Code完成註冊後，就能租借使用，全程均有軌跡定位；租借費用涵括行車保險，縣內共計100處租還據點，包括YSP門市及各觀光飯店、旅遊景點，民眾可利用線上系統取車、還車，並可於甲地租借，乙地歸還，另外還提供提24小時專人故障排除服務。

「YATOGO共享機車」今天在壽豐鄉鯉魚潭發表，熱邀民眾試乘；機車業者高晴珀表示，身為花蓮瑞穗人，共享機車計畫首度選擇插旗花蓮，因許多秘境適合2輪機車深入探險，加上使用七期環保車，可降低碳排放對環境造成的污染，實踐縣府「智慧城鄉、智慧旅遊」理念，暢遊花蓮不再是4輪汽車的市場。

觀光處副處長張志翔說，共享機車涵蓋雲端系統開發及硬體設備維護，符合花蓮發展智慧城市理念，七期環保車也降低汙染，加上每台車均有保險，可降低雙方租賃糾紛，預計將會是暢遊花蓮的新選擇。

縣議員蔡依靜表示，機車輕巧、機動性強，較能克服花蓮地形狹長、地理環境落差大，及道路系統繁雜等問題，助於地方觀光推動；「YATOGO共享機車」向據點、旅宿飯店租還的方式，對民眾與業主皆比較有保障，若能在花蓮推動成功，未來應該也能在全國做得更完善。

「YATOGO共享機車」利用雲端共享機制整合租借系統，機車車齡皆為3年內的「七期環保車」車款，車商直接保養維護，所有車款皆有前10分鐘免費的優惠，租賃費用為第11分鐘起，每分鐘1.5元，租滿8小時贈送16小時，等於1天24小時680元。

(中時 )