台北榮總醫院8日凌晨12點多，遭1名腎臟病患持點滴架敲破中正樓11樓辦公室玻璃，經院內醫師報警，轄區派出所員警到場，病患呆站一旁，自稱是因病痛無法入睡，希望醫師能開出較高劑量的止痛藥，反遭住院醫師以非主治大夫為由拒絕，病患才憤而攻擊、恐嚇醫師，警方經請示士林地檢署檢察官後，依毀損罪、違反醫療法函送法辦。

馬姓醫師在臉書貼文，指病人正在試圖攻擊醫師，嚇得住院醫師躲在廁所內，病患不斷出言辱罵，揚言要找黑道來教訓醫師，經院方打電話給人在高雄的兒子、女兒，家人都不願理會，馬則認為，應要轉院，不應危害其他住院病患權益。

馬提到，員警到場後未立即處理，甚至陪伴病患到樓下抽煙，「很遺憾公權力無作為，讓暴力威脅持續發生。」事後又以非現行犯，依法不能逮捕為由，將人放回醫院，讓他非常不滿，貼文指「一線醫師卻得分心醫療暴力，等於對其他病患的生命安危直接造成影響。」

警方表示，員警到場時已經停止暴力、言語辱罵，並非現行犯，到樓下抽煙則是為了安撫病患情緒，待病患情緒穩地後，詢問主治醫師，醫囑則說須「留院觀察」，警方考量專業看法，才將人送回醫院，並非不予處理。

另外，病患家人希望他繼續住院觀察，如果有暴力行為，由他自己承擔法律責任。警方表示，醫院已經提出毀損告訴，另外恐嚇醫師部分涉違反醫療法，均依法送辦。

(中時 )