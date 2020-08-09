國民黨立委吳斯懷。 (中時資料照)

立法院第10屆第一會期結束，2月1日新一屆立委就職至今，有許多立委獲得較多關注。臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析每個立委的新聞聲量，若排除立法院長游錫堃外，這屆立委目前堪稱新聞聲量王的委員，包括國民黨立委吳斯懷、台灣基進立委陳柏惟等，新一代「神力女超人」國民黨立委陳玉珍也站上第五名的位置。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」稍早在臉書指出，根據190天的新聞聲量觀察，從新聞量的角度來說，報導量最多的當然是游錫堃，若排除游錫堃之外，本屆立委目前堪稱新聞聲量王的委員，前五名包括吳斯懷、陳柏惟、林為洲、蔣萬安以及陳玉珍。

該粉專分析指出，吳斯懷，自選前就是國民黨的不安因素，選後其一舉一動仍是焦點，但卻是爭議的負面聲量。該粉專稱吳斯懷的新聞量不算太多，但每次爭議都有吳斯懷的份，引發的討論迴響相對高，因此，吳斯懷的個人聲量回饋相對高。至於第二名的陳柏惟，該粉專指出，陳柏惟是選前自帶聲量的政治新星，在選前多為正面聲量，但選後立法院的表現上，則正在接受選民與立法院國會線記者的檢視。陳柏惟的新聞量也尚可，陳柏惟相對會利用議題設定，為自己在事件中製造角色。

第三名為林為洲。該粉專認為，會列入新聞聲量排行榜的原因，是因為他是現任立法院國民黨團總召，國民黨立法院黨團的各種政治動作，他是重要的角色。第四名是蔣萬安。蔣萬安自第九屆以來就是自帶聲量的國民黨明星中生代，目前為止形象相對仍好，聲量仍有一席之地。

至於第五名是陳玉珍，該粉專直言，很多人會很訝異，陳玉珍不是應該至少前三名？但陳玉珍雖然很努力在創造聲量，但所展現的都是「小丑」的那一面，網友不見得接受其自我表現方式。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘，該粉專認為，柯建銘形式作風一貫低調，但由於資歷與政治手腕，等於掌握立院各種政治脈動的最關鍵因素。柯的政治地位，不需要聲量襯托，但所有人都可以在新聞中，一見其關鍵作用。

(中時新聞網)