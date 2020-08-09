阿里山森林遊樂園區的小笠原觀景台屬「低光害」、「無建物遮蔽」的觀星點。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山森林遊樂園區的二萬坪。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山森林遊樂園區的對高岳車站。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

梅山太興岩步道。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

番路牛埔仔愛情大草原。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

年度三大流星雨之一的英仙座流星登場！最大值落在8月12日晚上9點至隔天清晨日出前，每小時可達100顆流星劃過，且肉眼可見，嘉義縣文化觀光局推薦大阿里山區、梅山及番路鄉等6處最佳觀星地點，此外，為減少光害，阿里山國家森林遊樂區部分場域視狀況，配合入夜後熄燈。

英仙座流星雨每年約7月20日至8月20日出現，流星數最多的時候約在8月12、13日，嘉義縣文觀局長許有仁說，阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站、二萬坪，以及淺山區的梅山太興岩步道、番路牛埔仔愛情大草原，都屬於「低光害」、「無建物遮蔽」的觀星點。

林務局從7月15日至年底前，提供全台12處國家森林遊樂區免費入園1次，根據統計，自7月15日到昨日，入園人數達8萬9567，其中免票入園占整體約7成6；嘉義林管處育樂課長黃秀緞表示，阿里山森林遊樂園區的路燈可設定自動開、關時間，為了給遊客一個良好觀星環境，屆時也會視狀況配合分區熄燈。

阿里山攝影達人黃源明說，高山能見度最好，沿台18線從阿里山至塔塔加這段，其海拔2000公尺以上，也是絕佳觀星地點，如果要享受觀星樂趣，也最好選在沒有月光影響的晚上9點到半夜12點之間，另，受到西南氣流影響，這周天氣不穩定，下雨機率高，民眾出門前別忘了要看氣象。

(中時 )