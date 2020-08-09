新北市警局訂7、8月為機車安全月，加強取締無照駕駛和改裝車輛。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警局統計去年交通事故主要族群為機車，死傷人數為1萬7137人，占所有交通事故90.27％，其中青少年族群占32.97％，為此新北市將7、8月訂為機車安全月，加強取締無照駕駛和改裝噪音車輛，7月機車族群死傷人數3633件，較6月份減少355人，下降近9％。

據警方大數據分析，暑期是青少年發生交通事故高峰期，今年警方特別針對未成年無照駕駛強力執法，除依「道路交通管理處罰條例」舉發外，並採取代保管車輛方式，即時制止少年繼續違規，同時通知家長領回車輛，讓家長知道孩子的違規行為，且家長若知情，也將追究家長責任依法開罰，處6000元到1萬2000元罰鍰。

據統計，新北市7月取締機車違規4萬831件，其中取締無照駕車1164件，針對未成年無照駕駛代保管車輛528件，舉發車主146件，透過扣車及舉發車主雙管齊下，7月機車族群死傷人數3633件，較6月減少355人，下降近9％，其中青少年族群事故較6月下降11％。

警方呼籲，騎乘機車務必遵守各項交通規則，青少年暑假出遊也應選擇適當交通工具，切勿以身試法，罰錢、扣車事小，千萬別拿生命安全開玩笑，亦請家長多加注意孩子假期出遊動向及是否有無照駕駛情形，讓青少年不因一時新鮮好玩而造成永遠的遺憾。

(中時 )