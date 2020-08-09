新北市消防局第六大隊9日上午10時許獲報，5男1女前往瑞芳區鼻頭角祕境、北部阿郎壹古道登山，卻有3人困在祕境上，不敢下山，另外3人則平安下山，消防隊出動4車16人，目前正在前往救援中。

據了解，祕境在鼻頭角公園最高處的海蝕洞上，有6人前往爬山，其中3人受困祕境、3人在祕境下方，經消防人員前往救援後，祕境下方的3人已平安下山、不需送醫，但針對受困的3人，瑞芳、九份分隊正前往救援。

(中時 )