5男1女登鼻頭角祕境 3人受困待救援 15:182020/08/09 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防隊出動4車16人，目前正在前往鼻頭角公園最高處的海蝕洞祕境，救援受困的3位民眾。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局第六大隊9日上午10時許獲報，5男1女前往瑞芳區鼻頭角祕境、北部阿郎壹古道登山，卻有3人困在祕境上，不敢下山，另外3人則平安下山，消防隊出動4車16人，目前正在前往救援中。 據了解，祕境在鼻頭角公園最高處的海蝕洞上，有6人前往爬山，其中3人受困祕境、3人在祕境下方，經消防人員前往救援後，祕境下方的3人已平安下山、不需送醫，但針對受困的3人，瑞芳、九份分隊正前往救援。 (中時 ) #祕境 #救援 #下山 #鼻頭角 #平安 也許您會感興趣 推薦閱讀 瘦弱三花貓受困8樓遮雨棚2週被誘捕收編 3年後「澎皮2倍」長成瓦斯桶 15:332020/08/08 日常 南瑤宮笨港進香 萬人擁簇 04:102020/08/08 地方新聞 嘉縣新塭嘉應廟 首辦南巡北狩 04:102020/08/08 地方新聞 屏東神山線 開往原鄉祕境 04:102020/08/08 地方新聞 長榮華航類出國 向爸爸告白 04:102020/08/09 社會新聞 按摩女遭砍40刀斷魂 男不甘3年薪水全給她又遭劈腿 11:062020/08/09 社會 彰化水岸白色海豚屋 電到很多人 04:102020/08/09 地方新聞 茶藝沙龍主理人─Karen 「遇見二樓的世外桃源」 09:002020/08/08 旅遊 漂浮旗津岸邊30公尺 比基尼女晨泳溺斃 12:382020/08/09 社會 3男1女石碇蚯蚓坑戲水 2男溺水送醫不治 19:372020/08/08 社會 社會熱門新聞 白裙女搭地鐵「雙腿夾電扇」散熱 網傻眼：有味道飄過來 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 成田機場驚見35年前空難班機 詭異現蹤半小時 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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