福興鄉麥厝村麥厝街彰36線道旁，從8月7日晚上發現遺棄一台黑色腳踏車，載著6大箱飲料、爆米花、麻糬等食物，已經3天了。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

福興鄉麥厝村麥厝街彰36線道旁，從8月7日晚上發現遺棄一台黑色腳踏車，載著6大箱飲料、爆米花、麻糬等食物，已經3天了。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

福興鄉麥厝村麥厝街彰36線道旁，從8月7日晚上發現遺棄一台黑色腳踏車，載著6大箱飲料、爆米花、麻糬等食物，開始路人不以為意，以為主人離開一下去小解什麼的，但3天過去，怕是麻糬也臭酸了，還不見主人騎走？原車原物聞風不動，村長po臉書呼籲協尋，鹿港警分局也投入搜索。

福興鄉麥厝村村長黃厚綿說，這台黑色腳踏車閒置路邊，車上還掛著籃子，有香菸、爆米花、麻糬，車台上載著5大箱飲料，一箱擺在路上，看起來，就好像是主人下車送東西去了，但這狀似動態的場景就此凍結，附近大片草叢，還有多處廢棄鐵皮屋，村民都覺得太詭異了，深怕有什麼閃失。

有村民說，準備這麼多東西，好像要去拜拜，還是要去幫忙接送物資之類，卻就著麼一直擺放在路旁了，白天在酷熱太陽下烤著，晚上吹海風、凍露水，不何情理，讓人不安聯想。

洪堀派 出所長宋兆民表示，已經調閱監視器循線追查，附近有工廠和廢棄鐵皮屋，不知是不是移工周五休假放置？還待找到車主進一步釐清，目前並沒有接獲失蹤人口的通報。

(中時 )