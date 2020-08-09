蔡草如廟宇彩繪之作，老古石集福宮七十二地罡星-地強星。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化資產處今年完成蔡草如寺廟彩繪作品調查，蔡草如現存廟宇作品分布台南38間廟宇為大宗，加上高雄、嘉義等地共計51間。就其作品型態，可分為門神、樑枋、壁畫、磁磚畫、石版畫、浮雕、銅雕、木刻門神等類型，多達1535幅作品。然而，最受人們關注的門神彩繪，現今反而留存不多，台南尚存9間廟宇。

台南為眾神之都，除有各式精彩豐富的藝師作品，更是傳統彩繪重鎮，陳玉峰與潘春源以降兩大彩繪流派，更開展出台灣傳統彩繪的重要脈絡。

其中，傳統藝師蔡草如在傳統彩繪與現代美術的轉折中扮演重要角色，他於日治時期自陳玉峰學習傳統彩繪，戰後在省展等臺灣美術界中取得重要成就；但在致力於美術創作的同時，蔡草如更從未放棄傳統藝師的角色。

根據調查，蔡草如作品除了如台南開元寺韋馱、伽藍及四大天王極具代表性的作品外，位於集福宮極為少見七十二地罡星小港間未落款的門神，經考證，確屬蔡草如之作。

樑枋多以忠孝節義與歷史故事為題材，但相同主題依據畫師隨著空間以及巧思，畫面呈現豐富多樣性，開基武廟有許多精采樑枋畫；壁畫則以開基靈佑宮的保存狀況最佳，其三十六官將細膩的刻劃展現每個人物不同的特質，是最為精采豐富之作。彩繪磁磚在北門永隆宮可見多幅精彩山水與花鳥彩瓷，呈現蔡草如傳統彩繪的流暢水墨線條與寫生動態。

除了直接繪製的彩繪外，調查也發現大量以其畫稿為底稿製作的作品。石版畫的雕刻畫稿，是蔡草如數量最多的廟宇畫作，它們多在石材上直接繪製，再由石匠雕鑿，這些作品主要呈現蔡草如的布局與構圖。此外，依蔡草如畫稿製作的還有麻豆代天府的浮雕、台南海安宮的銅雕、灣裡萬年殿的木刻門神，這些作品材質與工法特殊，間接體現蔡草如的藝術特質，亦值得人們一探究竟。

(中時 )