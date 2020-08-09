新竹縣公共圖書館行動借閱APP正式於8月上線，民眾可透過手機即可預約、借閱，增加便利性。（莊旻靜攝）

一起來閱讀！新竹縣公共圖書館行動借閱APP正式於8月上線，手機用戶可於Android或ios系統下載APP，即可使用預約、借閱服務，為便利愛書人，不分館別，單次借閱上限也調整至36冊，提供民眾多元利用。

新竹縣長楊文科表示，文化局獲得教育部補助，整合縣內公共圖書館資源、升級借閱系統，也邁向「無卡化便民時代」，此次推出的公共圖書館行動借閱APP服務，即可用手機操作、預約、借閱，達到行動借閱證的功能。

此外，國立公共資訊圖書館電子書服務平台、、HyRead ebook、遠流雲端書庫等，也透過彙整至新竹縣公共圖書館行動借閱APP，更加便利讀者使用，可以瀏覽紙本、電子書籍。

文化局長田昭容指出，新竹縣公共圖書館行動借閱APP還可開啟行動借閱功能，在文化局圖書館開啟行動借閱APP系統，使用手機掃描館內書籍條碼，即可透過手機借閱，不須臨櫃排隊，十分方便。

而為了讓民眾可一次大量閱讀，新竹縣文化局圖書館與13鄉鎮公所，提升單次借閱書籍量，更改過去1館借閱8冊的限制，不分館別借閱上限至36冊，且預約冊數達30冊，8月10日文化局也推出Hami Book電子書場域閱讀服務，在文化局圖書館完成定為設定，透過手機、平板電腦，館內讀者可以享受免費線上瀏覽近萬本書籍、期刊、報章雜誌。

(中時 )