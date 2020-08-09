吳宗憲9日主持中天綜合台《小明星大跟班》，羅霈穎3日驟逝，吳宗憲談及近日粉絲傳來過去與羅霈穎在工地秀同台的v8影片，坦言看完噴淚，「那次好像在新竹還是楊梅，我在台上唱〈我的一顆心〉，她在台下喊：『你快點好不好』！」他感嘆，「羅姊妳走那麼快幹麻？上台要快，人生路上也走那麼快。」

吳宗憲笑憶，自己當天去了第二場，一上台說要唱〈雪中紅〉，內容唱成〈針線情〉，正要得意台上台下無人發現這個笑梗時，羅霈穎又在台上搶麥克風大喊：「你是唱完了沒？你可以快一點嗎？」他當時連忙開場：「歡迎羅璧玲（羅霈穎原名）！」想到羅霈穎的一生，他不勝唏噓，「她是可愛的女生，我覺得有點可惜，女藝人要勇敢真心去面對歲月摧殘，她尾巴這段時間過不了六，因為她要當一個永遠的美女」。

吳宗憲表示：「很多朋友都不知道她的心境，然後到了一個黃昏的時候，她不能接受，但沒關係，妳是永遠的美女！永永遠遠的美女！妳是巨星！我們在心裡永遠懷念她」。他認為羅霈穎心境上無法接受人生已邁入黃昏階段，情感也有缺失，更提及很多單身女藝人到熟年只能養狗陪伴，他希望大家可以多聚會，別讓遺憾發生，至於是否認為羅霈穎驟逝不是意外，他回應：「真的不清楚，她家離我們無聊咖啡很近，只隔一條巷子，我心裡面很難受，希望更多女藝人能得到幸福。」

(中時 )