為多方聽取在地居民對學甲動保教育園區意見及充分溝通，台南農業局長謝耀清等人8日拜訪自救會會長謝金雀、集和宮主委朱正利與慈福里里長李新進等，面對面傾聽自救會訴求，承諾將自救會意見納入可行性評估研議。

謝金雀表示，他們贊成建動保園區，但反對目前選址，因為當地地勢低窪每逢豪雨就淹，產業道路狹小，建園區還要花錢填平、擴建道路；此外，附近都是養殖業，養殖戶怕園區廢水影響水質，希望能當面向市長黃偉哲陳情。

謝耀清表示，學甲動保教育園區將為溪北打造亮點建設，除可解決在地遊蕩犬問題，並可活化閒置土地，活絡學甲吸引參訪人潮，進而帶動當地經濟。目前興建案正進行可行性評估，已委託廠商利用科學方法進行評估，自救會擔心的空、水、廢等環境衛生問題保證會妥適規畫，一定符合環保標準處理。

謝耀清說，規畫案獲中央支持並補助200萬元前置規畫費，要確實經科學評估驗證後才會開始動工建設，園區保證優先收容學甲區遊蕩犬隻，讓犬隻傷人的憾事不再發生，讓學甲鄉親出入安全、環境改善、帶動經濟發展。

另市府為持續改善學甲當地排水與道路，亦投入與爭取經費達10億元以上以積極改善在地水利與用路，將對學甲持續投入經費帶動大環境改善。

未來園區為動保及環境教育場域，可引進人潮參訪，並結合小農市集串聯學甲周邊經濟效益，以繁榮地方發展，提供當地住民就業機會；園區周邊排水及道路同步建設，改善整體大環境。

謝耀清強調，市府非常重視學甲在地民眾的意見並廣納評估，運用各種在地鄉親參與的活動來全方位說明本案設立目的與效益，歡迎自救會及支持本案居民共同參與及監督，可行性評估完成後將召開地方說明會，確保居民得到正確訊息外，期能獲得居民的共識及支持。

(中時 )