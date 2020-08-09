縣環保局推出感謝系列活動，網路抽獎和鄉鎮回收兌換明（10）日起同步開跑，有機會拿到掃地機器人、無線吸塵器和空氣清新機等大獎。 （縣環保局提供）

金門縣資源回收成果連10年獲中央肯定，去年再拿下金質獎的最高榮譽。縣環保局推出感謝系列活動，網路抽獎和鄉鎮回收兌換明（10）日起同步開跑，有機會拿到掃地機器人、無線吸塵器和空氣清新機等大獎。

縣環保局說明，金門縣資源回收率從2005年的20.39％，提升到2019年的54.11％，整整提升33.72％，成效獲得環保署考核肯定，自2011年起已連續9個年度獲獎，去年又獲得「金質獎」的最高殊榮。

該局感謝各執行單位及鄉親的全力配合，特擴大辦理「網路抽獎」及5鄉鎮巡迴「回收兌換」活動，與鄉親分享得來不易的榮耀。

網路抽獎活動方面，民眾可於8月10日至9月30日在金門縣環保局網站及facebook粉絲專頁進入「資源回收護地球隨堂考」網路遊戲頁面，依照活動規則作答，累積答對5題與資源回收相關常識，即可獲得抽獎機會。參加資格需為金門縣縣民（設籍於金門縣或身分證字號為Ｗ開頭）。特獎吸塵器機器人1名、頭獎無線吸塵器1名、二獎空氣清淨機2名、三獎氣炸鍋3名、四獎空氣循環風扇10名、五獎負離子吹風機15名和普獎家樂福禮券200元800名。

另資源回收巡迴兌換活動（電子票證加值兌換），特別針對民眾平常容易疏忽及不易回收的電子資訊舊品如：廢可攜式電腦（包含筆記型電腦及平板電腦）、廢鍵盤及舊手機或易碎的高粱酒瓶、燈泡等結合各鄉鎮「金幸福資收站」共同推動，讓大家手中的垃圾變成黃金。

相關活動內容及時間、地點可上環保局網站了解，也可洽詢縣環保局：謝小姐（082）330556。

(中時 )