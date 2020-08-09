第2屆榮譽步道師得主杜忠勇(左)。（客傳會提供／李柏澔台北傳真）

第2屆榮譽步道師頒獎典禮大合照。（客傳會提供／李柏澔台北傳真）

近年國內愈加重視「職人」技術，不過卻較少有人注意到我們腳下的山林步道，其實傳統山林古道的施作，需要許多充滿智慧的工法和技藝，而不是現今慣用的水泥化工程，台灣千里步道協會今(9)日在台北市長官邸藝文沙龍，舉辦第2屆榮譽步道師頒獎典禮，向一生胼手胝足守護山林古道傳統的步道師致敬，永續傳承這項自然步道技藝。

本屆的三位榮譽步道師得主，分別是來自屏東阿禮部落的魯凱族杜忠勇、花蓮初英山社區的林先朝、新竹外坪的客家人范光政匠師，他們是由「屏東科技大學社區林業研究室」、「花蓮縣初英山文化產業交流協會」、「新竹縣北埔鄉南外社區發展協會」推薦後，經由9位專家學者劉克襄、賀陳旦、郭瓊瑩、吳瑪悧、徐如林、陳板、吳夏雄、翁注賢、黃于波等審定，最終一致肯定3位步道師長年戮力於手作步道，遵循古法，因此榮獲此獎。

客家公共傳播基金會董事長陳板表示，步道師得主范光政是住在新竹外坪的客家人，一生務農，但他卻擁有天生的藝術工匠天分，靠著年輕時觀摩師傅施作當地拱橋等工程，耳濡目染學習到打石、剖石技藝，之後一生遵循傳統自然工法，至今仍廣泛運用於生活之中。

客家公共傳播基金會董事鍾寶珠指出，住在花蓮的步道師林先朝，年輕時向師傅學習砌石後成為砌石工匠，而這10年來戮力協助初英山社區傳承傳統工藝，絕不用速成的水泥，近年林師傅更和公部門合作，像是和水利署第九河川局一起為木瓜溪華隆及初英堤段高灘地施作，或是和客家委員會合作進行客庄環境營造工程等，就是希望公私合作，能讓更多人採用自然古法美學。

千里步道協會說，希望國內有更多生力軍能投入手作步道行列，共同思索台灣的步道設計、施作與自然環境維護，進而讓台灣的山林河川之美被世界看見。

(中時 )