市場調研機構IDC公布，小米於印度智慧手機市場在第二季仍穩奪第一，市佔率達29.4％；其次為三星電子，市佔率達26.％，並由第三名升至第二名。

不過，由於三星功能手機（Feature Phone）在印度市佔率達四成左右，故三星仍在當地整個手機市場市佔率仍達29％，超過小米及vivo佔比。

IDC分析指出，三星電子中低端智能手機Galaxy M，進一步推高市佔率。另一間調研機構Counterpoint研究員則估計，考慮到中印關系，下半年中國品牌於印度銷售可能會低迷。

(工商 )