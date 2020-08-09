IDC:小米第二季印度智慧手機市佔率續第一 18:352020/08/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場調研機構IDC公布，小米於印度智慧手機市場在第二季仍穩奪第一，市佔率達29.4％；其次為三星電子，市佔率達26.％，並由第三名升至第二名。 不過，由於三星功能手機（Feature Phone）在印度市佔率達四成左右，故三星仍在當地整個手機市場市佔率仍達29％，超過小米及vivo佔比。 IDC分析指出，三星電子中低端智能手機Galaxy M，進一步推高市佔率。另一間調研機構Counterpoint研究員則估計，考慮到中印關系，下半年中國品牌於印度銷售可能會低迷。 (工商 ) #三星 #市佔率 #IDC #小米 #智慧手機 也許您會感興趣 推薦閱讀 小鵬汽車赴美IPO 恒大揚言5年稱霸 04:102020/08/09 全球財經 創新高 緯穎H1每股大賺20.78元 04:102020/08/08 證券．權證 全球第一 華為Q2手機出貨贏三星 04:102020/08/08 全球財經 原相Q2每股賺2.03元 04:102020/08/08 證券．權證 Q2旺季成績傲人 散熱族群補漲 04:102020/08/08 證券．權證 台股拚重登萬三 聚焦指標股營收 04:102020/08/09 專題周報 美公共退休基金 Q2報酬率創22年新高 04:102020/08/08 全球財經 吳奇隆旗下稻草熊 擬赴港IPO 04:102020/08/08 全球財經 彰市率先宣布氣候緊急 04:102020/08/09 政治要聞 德微Q2獲利年增18％ 每股賺0.81元 21:452020/08/08 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 北京放棄救華為？專家爆陸狂推28奈米內幕 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone下場最慘 - 財經 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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