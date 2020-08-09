美國衛生部長阿札爾訪台 班機抵達松山機場。（取自AP、中時新聞網直播）

美國衛生部長來台專機。（取自AP、中時新聞網）

美國衛生部長訪台的專機上有繪製美國國旗。 （取自AP、中時新聞網）

美國衛生部長阿札爾一行人9日訪問台灣，訪問團專機抵達臺北松山機場。（鄭任南攝）

美衛生部長抵松山機場

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今（9）日將率團訪台，於下午4時48分抵達台北松山機場，雙方將在明天簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。美國在台協會（AIT）表示，阿札爾是6年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年中華民國與美國斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。

阿札爾將代表美國總統川普拜會總統蔡英文、台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護及專家，討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係等議題。

美國在台協會（AIT）指出，美國總統川普2018年簽署台灣旅行法，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼，本次訪問即為一環。這次訪台是深化美台公共衛生合作機會，全球正致力鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源。

我總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿札爾就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫，他的前來，不僅是台美關係友好見證，更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係。

根據《風傳媒》報導，2014年4月時任美國環保署（EPA）署長麥卡馨（Gina McCarthy）訪問台灣，拜會當時總統馬英九，並在台灣大學發表演說。而再之前來訪的美國內閣官員，則是2000年6月訪台的運輸部長史雷德（Rodney Slater）。

儘管美國閣員並無高低之分，但依據美國總統繼位順序，衛生部長排在運輸部長前2位，因此阿札爾算是訪台美國內閣官員中，層級最高的1位。

(中時新聞網)