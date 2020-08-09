民眾黨主席、台北市長柯文哲在選前黃金周連2天持續在高雄輔選黨籍市長補選候選人吳益政，媒體問及柯有關擴大懲處北市府建管處員工涉貪案，柯文哲表示，會修改制度，今天起，北市府的系統性貪汙案要連坐三級，長官是管理者，不能置身事外。

這件電梯弊案事件造成一名涉案的建管處員工輕生，此案可能會擴大懲處？柯文哲指出，要相信制度不是相信個人，家屬不敢說沒錯，但不能一大堆不相干的事灌在死者身上，這樣子壓力太大，對台北市政府而言，事情已經發生，會修正相關制度。

柯文哲強調，從今天起，長官是管理者，不能說底下做什麼不知道、管不了，凡當汙點證人出來舉發沒事，若搞到系統性貪汙，出事要連坐三級。另針對大巨蛋復建問題，有議員喊告，柯文哲回應說，大巨蛋是歷史共業，問題發生就去解決問題，要藉故生事的人，要告就去告；國民兩黨都無法解決核四問題，花3千億躺在那裏，到現在一事無成。

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