羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

羅大佑「宜花東鹿演唱會」8日首場就在鹿港天后宮舉辦，掀起轟動，演唱落幕了，歌聲依然在迴盪，天后宮主委張偉東感性的PO文，「謝謝羅大佑老師，您給我們鹿港人有華人的地方，就有《鹿港小鎮》的驕傲」。

羅大佑這次巡迴演唱，「以天地為舞台、用音樂療癒土地、藉影像紀錄經典， 回到創作初心，用最初最溫暖的交流，感動許多人」，特別是四、五年級的同學，再心中響起當年最喜愛的歌所流露真摯情感、東風美學和社會批判意識的萌芽和溫暖、理想的嚮往，再度感動不已。

特別的是羅大佑膾炙人口的歌曲數不完，但首張專輯的第一歌就是「鹿港小鎮」，40年後首度在鹿港天后宮演唱，意義特別不凡。

張偉東說，羅大佑也在2006年給天后宮監製「鹿港乀媽祖」專輯，更感謝去年10月份願意承擔所有費用來天后宮舉辦「宜花東鹿」這次演唱會，「很抱歉！我尊重您們的約定，所以不敢宣傳。但是聽到您唱「鹿港小鎮」我眼眶紅了，我不敢流淚，因為這也是鹿港人的驕傲，雖然我一直在外圍的觀眾席，您們工作人員希望我進入裡面近距離去欣賞，可是，我在遠眺感受那種莫名的感動；謝謝您」。

「穿越過去，回到記憶的幸福悸動，相遇現在，品味當下的激情感動。 用歌聲寫下屬於我們的青春記憶。」鹿港天后宮的臉書PO文，說了所有喜歡羅大佑歌的心聲。

(中時 )