吳宗憲9日主持中天綜合台《小明星大跟班》，對於澎恰恰宣告破產一事，吳宗憲坦言自己早在記者會前已知情，「當然早就知道，認識從事高利貸的人，我也跟他們說能保本就不錯，當作幫助國片，如果無法給利息，我們可以給國片入場券，才2億多，澎哥絕對能做得到，只要靜下心」。他隔空為澎恰恰打氣，「因為吃喝嫖賭他通通沒有，才兩億多對澎哥來講太簡單了，現在只要靜下心擬定還款計畫」。

吳宗憲雖然佩服澎恰恰為藝術奉獻的精神，但也表示：「演而優則導，只是他在不對的時間去做心目當中必須要做的事，也就是國片，國片不會產生很多魏德聖，但他是值得敬佩的。」他認為國片剛好面臨到，台灣沒有國際市場的一個環境，雖然他不會借錢給對方還債，但強調：「如果需要旁敲側擊的話，我可以幫忙，大家互相幫忙。」

吳宗憲認為澎恰恰與馬國畢不同，不是為了賭，而是為了藝術欠債，算是情有可原，前幾個月也有圈內大老找他幫忙聯絡澎恰恰，邀他們演出，「但他最近狀態較混亂，我也有感受他在節目錄製有分神，現在希望他加油！靜下心處理」。

(中時 )