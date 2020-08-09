龍洞漁港漁民不滿潛水遊客影響漁船航行安全，9日陳抗，海巡隊到場戒護。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真）

新北市貢寮區龍洞是許多遊客從事水域活動的聖地，但龍洞漁港漁民因不滿遊客在潛水時，影響漁船航行安全，19艘漁船9日上午9時許在現場掛上白布條陳抗，海巡隊獲報後立即到場戒護，漁民將抗議布條交給東北角風管處後，抗議活動宣告平安落幕。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部指出，漁民想向東北角風管處提出訴求，希望在龍洞海域，明確畫定航道及水域遊憩分界線，海巡署第二巡防區立即指揮北部分署第二岸巡隊、艦隊分署第十六（澳底）海巡隊及偵防分署台北查緝隊，派員至現場戒護及蒐證。

據悉，參與陳抗漁船共有19艘，部分船上掛有抗議白布條，船隻從龍洞漁港航行至和美國小前的潛水熱點，宣告訴求，結束海上陳抗活動返港後，即驅車前往風管處遞交抗議布條，過程平和無事故。

第二岸巡隊呼籲，對於從事違規行為者，將嚴正查處，請國人多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即處理。

(中時 )