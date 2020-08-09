一名女網友上網發問，表示父親買車買到認女業務當乾女兒，還讚她「心思單純像一張白紙」，全家人都認為心思單純的是老爸，卻怎麼都勸不聽，只好上網求助。網友紛紛回應：「這好像8點檔情節，像極了愛情」、「趕快叫你媽把名下財產過過來」。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，幾個月前老爸買新車，女業務向老爸哭訴從小沒爸爸，結果連父親節都不肯跟原PO出門的老爸，竟然主動約家庭聚會，還說要帶女業務去，更向原PO說「妳要有一個妹妹了」。

老爸更稱讚女業務「心思單純像一張白紙」，要認她當乾女兒，原PO說，怎麼看都是女業務用可憐身世想騙老爸，到底怎樣才勸得動？

社員們紛紛回應：「趕快叫你媽把名下財產過過來，你爸準備被騙了」、「這是多了個和妹妹年紀一樣大的媽吧！」、「哇 這女的真不簡單⋯⋯你爸覺得她單純，她覺得你爸單蠢吧」、「這女業務賣車都能像在做八大一樣，厲害」、「先把爸爸身上的錢、不動產轉移，不然遲早被騙光」、「這好像8點檔情節，像極了愛情」。

(中時新聞網)