高市壽山動物園8日登場暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊；高市代理市長楊明州的主持下盛大熱鬧展開，而首次搭配遊園車推出的「日不落遊行」為活動帶入最高潮，延續每年7、8月壽山動物園暑期熱鬧精彩、人潮滿滿盛況。

高市府觀光局暑假活動精彩不間斷，除愛河、旗津、蓮潭多元水域體驗外，壽山動物園「動物奇遇記」暑期鉅獻更是吸引大小朋友的目光；楊明州表示，壽山動物園今年暑假全時段免費入園，每週六日更延長開放時間至晚間6點半，也同步將展演活動提前至下午舉行，就是為了讓大家能在黃昏時段暢遊動物園。

今年更首度舉辦「日不落遊行」活動並邀請小朋友心中天團「YOYO家族」明星陪大家唱跳，希望帶給大家歡樂的氛圍；壓軸的「日不落遊行」由動物園園長帶領著─動物造型花車、壽Q家族、缺席舞團、巨型小丑人等盛大列隊，也吸引大批民眾穿戴動物扮相一同趣味遊行。

另為了深耕動物保育觀念，動物園推出夜宿營隊「動物森林探險營」活動，最後一場次將15、16日舉行，開放營隊近距離體驗餵食台灣梅花鹿及幫象龜刷背、室內露營夜宿空間也全面升級，歡迎有興趣的親子報名，讓家長帶著家中小朋友利用暑假期間到壽山動物園享受悠閒親子時光。

(中時 )