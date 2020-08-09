你願意棄讀台大賺好幾桶金嗎？亞洲大學祭出高額獎金吸引優秀學生，今年有2人可領取令人稱羡的360萬元，此消息在網路引起熱議，竟釣出當事人回應。外界都猜她想賺360萬獎學金，可能是為補填家用，不過，她親曝8大理由，大家全都猜錯了。

根據亞洲大學網站公布，只要學生以第一志願錄取並完成註冊，且學測達75級分，4年最高可領360萬元。據了解，今年有2人達此標準。一位高姓學生是台北復興高中畢業，原可進台大，卻選擇亞大生物資訊暨醫學工程系（生醫資訊組）就讀。另位吳姓學生則是政大附中畢業，也高分選擇亞大財經法律系（科技法律組）。

有人放棄台大就讀亞大賺得360萬一事，在網路引起大量關注，眾人對當事人為何做此選擇，充滿很多好奇與不解，甚至有網友各持己見戰翻。當事人之一觀察PTT眾人的發聲，忍不住委託朋友代po文回應大家的疑問。

她說，有人問捨棄台大的畢業證書會不會覺得很可惜，她自曝因為數乙考太差(36.4)的緣故，分數只能上台大不採計數學的人類跟歷史系，但她沒考英聽，也沒考學測數學，也因此形同與這2系斷了緣分，嚴格說起來她也沒辦法上台大。

另外，她以自身國中升高中的經驗分享，提到因為不想穿制服，也不想被管而用5A++6級分的會考成績去了政大附中，當時也有人說她會後悔，但這三年來也過得很開心，考大學的成績也沒多差，間接回應沒有可不可惜的問題。

對於畢業出路的想法，她未來的目標是想考國考，但目標沒有放在司律那麼大，所以也不是很在乎血統的問題。而且就算是台大畢業，很多人也都要去保成、高點補習，所以覺得這樣補習費有了著落也不是壞事。

對於捨棄台大人脈的問題，她覺得人脈還好，畢竟台大也不是你想抱大腿人家就給你抱的，而且她自認不太擅長社交，感覺就算進了台大也會很邊緣。如果真想要發展人脈，其實多參加NGO、研討會或是去參加教育部的各種活動感覺也可以發展。關於碩士要不要考回台大的問題，她已打定主意，能夠應屆考上國考就不考碩士，但如果沒有，就打算拚拚看。

外界很關切她家裡是不是很缺錢，所以很想賺那360萬。她明白回應說，「我家不缺錢」，且據她觀察，真缺錢的幾乎都會去台大，且是那種寧可讀台大文學院，也不要政大商院的，畢竟他們覺得只要是台大，就能幫他們翻身。

有人也討論她是否有出國的打算，她說，沒出國計畫，畢竟英文不夠好，學東西沒辦法像用中文學得那麼快。至於用這筆錢投資，她並不排除，但還沒開始研究未來的產業趨勢跟各家公司的財務報表，大概是明後年才會做的事吧。

最後，某些下流網友說買跑車X妹子的事，她堅決回應，她才不要這樣，而且自己是女生啦，雖然不排斥百合，但是網友的那種幻想真的好噁心。

對於當事人想法，一堆網友聽後推爆，「感覺是很有想法的人」、「好聰明 名校文憑薄如紙」、「格局，佩服！律師國考真的血統不太重要」、「支持台女追求財務自由」、「真的想好了 我覺得很聰明」、「恭喜你啊，人生一桶金已get」、「真的有再思考未來的人 加油」、「要考國考幹嘛還念台大，妳選擇非常正確」、「推，考量現有環境打自己想法的牌」。

(中時新聞網)