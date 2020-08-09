選前黃金周最後一天，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁行程滿檔拚人氣。針對新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕9日南下站台支持李眉蓁的「海水沖馬桶」政策，他語帶諷刺表示「如果真的這麼好，新北、台中市要不要一起來做做看」。

9日上午侯友宜、盧秀燕南下為李眉蓁站台，還表態支持「海水沖馬桶」政策。陳其邁對此強調，李眉蓁的政見應該要多做說明，不是兩位市長來扛。陳其邁質疑，侯友宜盧秀燕真的會接受這個政見嗎？那要不要新北、台中市要不要一起來做做看？光高雄就需要4千多億的成本，家戶是否都要為了重裝水管而重建？

陳其邁再酸，大家根本對此政見「避之唯恐不及」，能閃就閃、能躲就躲，相信李眉蓁也不敢再講了。最後陳其邁不耐表示「不講了...不講了...實在是...」。

陳其邁9日下午出席「T3BA三對三籃球六都爭霸戰」高雄站開幕活動時表示，游泳是他喜歡的項目，但是高雄的游泳池實在太少，未來希望打造10座國民運動中心，夜間學校的籃球場的照明電費，也能夠由市府補助，夜間社區就有許多運動的地方。

運動產業的部分，高雄還有幾個單項值得推廣，例如岡山的棒球、澄清湖球場，日韓旅客也回到高雄來打高爾夫球，可以結合觀光，打造運動產業。此外，自行車、馬拉松都是非常適合高雄發展的運動產業。

此外，選手、運動傳產的人才培育上，也要增加專業教練的職缺，保障專業教練的工作權，培養更多年輕優秀的選手。

陳其邁認為，3對3籃球活動已是奧運比賽項目，是國際趨勢，也很適合在台灣的社區內推廣。高雄未來要思考如何增加就業人口、運動人口，打造運動產業，發展運動新經濟。

選前超級星期天，陳其邁表示，今天賴清德副總統、黨內要角都會來幫他站台加油，他非常感謝。

針對上午，有學生團體發起「高雄青年返鄉投票」運動，陳其邁表示，不管是聲援反送中、發起罷韓投票，在進步價值的運動，都積極投入社會改革，關心高雄發展，他期待15日年輕人能踴躍投票，用投票參與社會的改革和城市的進步。

(中時 )