國泰金控攜手線上學習平台PaGamO舉辦全國「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，全台1萬0944名學生歷經線上初賽、分區複賽激烈對戰後，今天進行總決賽。 PaGamO創辦人葉丙成表示，用電競來進行反毒教育是創舉。

總決賽選出北、中、南各區三到九年級前3名菁英隊伍，以3人1組的形式進行每場25分鐘學科和反毒知識的快問快答。參與選手必須透過快速地戰略思考，在遊戲中攻城掠地，爭取高分。

經過一整天激烈對戰後，國中組由台中衛道中學、高雄右昌國中、桃園復旦國中獲得7、8、9年級的冠軍。其中林口國中更是囊括7年級的季軍和8年級的亞軍和季軍，成為此次反毒電競大賽的最大贏家！

參與現場活動的教育部國教署副署長戴淑芬表示：「遊戲式學習是一種新興的學習方式，可同時兼顧遊戲性與教育性，透過遊戲的過程，可以讓大家知道如何克服挑戰、解決問題及學到團隊合作的能力，並從遊戲中獲得成就感及提升學習動機。」

教育部國教署組長林良慶表示，新興毒品已跳脫過往以單一品項的方式呈現，而是以混合的方式隱藏在咖啡包、泡麵等生活食品當中。這些偽裝方式會降低大家的警覺性，使學子受同儕的誘惑而誤食，因此持續推動反毒防治是非常重要的。

葉丙成則說，用電競來進行反毒教育是創舉，從來沒有國家願意用電競的方式宣達反毒知識！三年前他就知道，校園毒品問題非常嚴重，而且孩子並不知道毒品的危險性。PaGamO線上學習平台既然可以讓學生喜歡上數學、社會，那PaGamO也能用在反毒教育，用不枯燥的遊戲方式，來傳達反毒教育真正的意義。

(中時 )