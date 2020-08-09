高雄市長補選距離8月15日投票日進入最後一周，根據《中國時報》日前獨家報導，韓國瑜本人傾向於14日選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。前副市長李四川則因為臉部動手術，暫時不方便幫李眉蓁站台輔選。

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕9日上午南下高雄，替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，「漢子、燕子」合體獨缺「禿子」，外界關注前高雄市長韓國瑜何時現身站台；據了解，韓已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙，11日周二早上，十多位前局處首長將陪李眉蓁掃街，而韓國瑜本人，也傾向於14日選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。

根據《中國時報》記者日前獨家報導，地方政壇人士分析，這場高雄市長補選，李眉蓁想鞏固藍營基本盤，勢必仰賴具高度號召力的韓家軍火力支援，但韓國瑜6月剛被94萬高雄市民投票罷免，為避免激起罷韓方反彈，反而影響李眉蓁選情，選戰至今刻意保持距離，只於7月7日在臉書發文，澄清他並未參與補選人選提名過程。

然而，選舉走到最後1周，據悉，韓國瑜已在30多人的韓團隊群組發聲，特別拜託前市府政務官們，最後階段全力幫李眉蓁衝刺拉票，強調「既是感情，也是道義」。

至於前副市長李四川是否幫李眉蓁站台？據了解，李四川因為臉部動手術，暫時無法出力大聲說話，因此目前暫時沒有幫李眉蓁站台助選的計畫。李眉蓁於7月25日的總部成立大會，李四川即因身體微恙開刀，不方便現身。

(中時新聞網)