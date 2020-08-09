旅客搭機「微旅行」卻遭到移民署註記「出境」，並將個人資料傳送給健保署，導致旅客就醫時遭誤認是出境名單，遭醫療院所誤以為是隔離名單。移民署表示，每天上午8點、下午2點、下午7點，分3次更新出境以及回國微旅行名單，以後會視情況加派人工送件更新，避免類似情況發生。

移民署表示，該名旅客參加「微旅行」，提早到航空空司櫃檯報到，移民署收到資料後，上午8點即將出境名單傳送健保署，但飛機下午1點降落後，旅客並未在2點傳送資料前出境，之後應該是晚上7點會傳送，但旅客下午就赴醫院就診，因而導致「微旅行」卻變成「真出國」。

移民署表示，「微旅行」、「偽出國」可享入、出境購物免稅並註記為出境，但班機降落，確定旅客是「微旅行」，並未降落他國，僅在台灣上空繞行一圈，並無染疫風險，移民署就會取消出境的註記。

移民署表示，未來會針對「微旅行」班機，以人工親送更新資料，避免旅客權益受損。

(中時 )