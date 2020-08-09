台北市一名人妻小妤(化名)搞上同事，還多次買禮物送給小王，更上網買溫泉會館的休息券，共度一場溫腥小旅行；兩人事後還在Line上互傳鹹濕的簡訊，大肆讚揚對方「技術好」或讚對方「用心服侍」。老公看到愛妻的手機，發現自己頭頂大閃綠光，氣的對小王提告。士林地院經審理後，判賠20萬元，全案可上訴。

據判決書指出，老公主張小妤在過去的日子行為異常，不僅經常半夜回覆簡訊、信用卡費用大增，每到假日更以陪伴朋友為由缺席家庭聚會，才因此起疑心，他追問之下，小妤才坦承出軌同事。

老公查看小妤的手機後，在Line發現兩人曖昧又鹹濕的對話內容，還發現小妤為怕戀情曝光曾在2018年2月至2019年5月間6度網上訂禮物直送小王家中，；並下訂溫泉會館休息券，與小王共赴一場小旅行，事後還在Line上聊起性愛過程，鹹濕對話全曝光在老公眼前。老公氣不過被戴綠帽，因而對小王提告。

而小王則否認與小妤的姦情，以同事為名想打幌過去，更喊冤他並非和小妤互傳鹹濕對話的人，是照片和帳號經人盜用。士林地院審理後，不採信小王的說法，更斷定兩人互傳的簡訊內容並非普同朋友，於7月31日判定其侵害配偶權，須賠償小妤老公20萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)