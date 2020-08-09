月10日至23日在吳園台南公會堂表演廳辦理謝碧連老照片特展。(曹婷婷攝)

台南市政府今天在吳園台南公會堂表演廳舉辦追思座談會。(曹婷婷攝)

曾任台南市政府文獻委員會顧問，出身台南在地的資深律師謝碧連於5月3日晚間仙逝，享耆壽99歲。謝碧連律師逝世百日前夕，有感於謝律師對府城文史及藝壇重大貢獻與成就，台南市政府今天在吳園台南公會堂表演廳舉辦追思座談會，感念謝律師畢生對府城文史推廣的辛勞付出。

為感念謝律師奮發向學、奉獻專業、造福鄉梓的崇高精神，台南市長黃偉哲致贈由台灣知名雕刻家張敬大師創作「光照大地」藝術品給家屬，由長女、長子和次女接下，也藉此藝術品，彰顯謝碧連律師為人處世低調謙和、投身公益及文史的崇高精神，將永遠留在台南人的心裡，永遠是文化首都星空閃亮的一顆星。

謝碧連是台南市人，生於1922年，為台灣戰後早期少數律師之一，前輩畫家郭柏川回台後成立「台南美術研究會」時，聘請謝律師為法律顧問，為畫會擬訂組織章程條文及相關法律諮詢，60多年來，陪著南美會成長，貢獻卓越。謝律師為人低調謙和，一生雲淡風輕，將其法學專長貢獻於藝壇，在法學及文史上均有傑出的貢獻，是府城文史智慧之寶。

黃偉哲致詞表示，謝律師可以為了赤崁樓的「崁」一個字，考據研究很久，用很多時間，但是得到大家對他的肯定「文化獎」，他卻謙辭，他的風格有所堅持、有所謙辭，為後代子孫樹立非常好的典範，他也推崇，謝律師對於文史、對於藝術、對於法律工作的成就及投入，永遠留在我們的心裡。

文化局指出，大台南地區自荷治及明鄭時期創建開發以來，已有近400年歷史，代有賢人，而謝律師就參與了一整個世紀，跨越日治、二戰至今。謝律師長期致力府城文史研究，珍貴史料及老照片都精心保存著，自8月10日至23日在吳園台南公會堂表演廳辦理老照片特展，在不同時空裡回顧謝律師精彩的一生與感動。

(中時 )