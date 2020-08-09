繼今年7月創下無颱風的歷史紀錄後，許多民眾好奇究竟今年颱風潮會落在什麼時候，天氣風險管理公司環資部總監賈新興日前分析，最近的颱風生成時間約在8月8日至13日之間，今(9)日清晨生成的輕颱「薔蜜」就屬其中，本次也特別受訪為民眾做颱風小科普，讓民眾對颱風結構及生成有更多了解。

賈新興表示，颱風是低氣壓的垂直圓柱體結構，垂直高度至少可達10公里的高空，由於高低空的中心是垂直上一致的，風切太大會導致颱風結構傾斜無法，颱風結構就會不好，自然颱風發展也受影響。

另外海水溫度提供颱風生成所需的能量，學者研究颱風發展有相當條件，其中一項就是海水溫度至少要高於26度，然而西北太平洋海溫一年到頭都高於26度，顯然需要其他動力條件。

賈新興解釋，一般動力條件包含季風槽(季風低壓)及垂直風切不能太大，在春季、冬季時季風槽較不活躍，季風槽的出現大約是在梅雨季之後的7、8、9、10月，所以才說7月是颱風的活躍期，另外7月後垂直風切較小，對颱風結構發展也相對有利。

今晨生成的「薔蜜」颱風快速北上的同時，在菲律賓西側也有熱帶擾動正在發展，並且有往北方移動的趨勢，不過該熱帶擾動環流結構不好，成颱機率並不高。一般來說，菲律賓以東由東經120-160度左右的廣大範圍被稱為「西北太平洋颱風主要生成區域」，南海海域偶爾會有颱風形成，但相對形成次數較少。

賈新興說，雖然「薔蜜」對台灣並沒有明顯影響，不過颱風北上進入東海附近會拉動季風低壓，引進偏南風至西南風，周一(10)、周二(11)台灣天氣將十分不穩定，周三(12)降雨以午後雷雨為主。

(中時 )