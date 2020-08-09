下午氣象局發布豪雨以及大雨特報。（摘自中央氣象局）

受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(9)日中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報、高雄市發布大雨特報，屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率、高雄市山區有局部大雨發生的機率。

(中時新聞網)