戒菸對許多癮君子來說是需要強大意志力的，尤其是菸齡長的朋友。不過就有網友表示，自己菸齡29年，從去年8月開始戒菸，昨(8)日是他戒菸滿一周年的日子，他也驕傲的貼出，自己戒菸一年所省下的費用，金額竟高達14.4萬元，讓不少網友讚嘆這網友的決心。

網友發出戒菸省下14.4萬現金。(圖擷取自爆廢公社)

網友發出戒菸省下14.4萬現金，讓不少網友佩服。(圖擷取自爆廢公社)

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己從去年8月8日答應小孩要開始戒菸，也如願的成功戒菸滿1年，且他也老實說自己菸癮不小，之前一天平均要抽2.5包～3包菸，一天買菸所花的費用是400元，一個月等於花了12000元。這次他也很有毅力的成功戒菸，也發出自己因戒菸所省下的14.4萬元現金，讓不少網友備感佩服。

貼文一發也引起熱議，讓網友紛紛留言，「實在敬佩，太讚了」、「能成功戒菸就是厲害，你很棒！繼續加油」、「你這菸癮，戒掉可以省很多，也可以多陪陪孩子」、「戒菸13年路過」、「我戒了30年了。」另外，也有網友分享自己的經驗，「我爸50年的煙癮都戒了，是自己要不要的問題而已。」、「今天戒菸第五天，靠口香糖跟大量冰飲壓掉想抽煙的感覺，希望大家能鼓勵我一下，讓我繼續撐下去。」

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(中時新聞網)