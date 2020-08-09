新北市長侯友宜9日南下高雄輔選，中午抽出空檔回家嘉義朴子探望高齡92歲的父親，侯友宜在臉書貼文出，市政工作在身，父親節晚了一天才回家探望，雖然父親因為失智再加上嚴重重聽，不知是否能了解他的心意，但能親口說聲「父親節快樂」，看著父親嘴角微微上揚，也許就是給他最好的回應了。

以下是侯友宜臉書全文：

因為前一日有市政工作在身、父親節晚了一天才回家探望。

在高雄行程結束後，我在高鐵左營站候車處等待著北上回嘉義的車，看著來來往往的遊子，逢年過節返鄉團圓的心情我完全能理解。

抵達高鐵嘉義站，轉了20分鐘的計程車，終於回到老家朴子。我陪著已經92歲的父親，吃了一頓午餐，這兩小時的午餐約會，時間彷彿回到過去。

父親身體大不如前，失智再加上嚴重重聽，不知是否能了解我對他的心意，但我格外珍惜相處的時光。只要能親口說聲「父親節快樂」，看著他嘴角微微上揚，也許就是給我，最好的回應了。

(中時 )