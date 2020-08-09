羅霈穎3日晚間驚傳在住家猝逝，因為當時她身上已有屍斑，加上雙腳發黑，醫護人員到現場初步判斷至少死亡2天，而警方調閱監視器後，發現2日凌晨4、5點，閨密從她家離開，因此她成為解開謎團的關鍵角色。

羅霈穎友人因多天沒連絡上她，因此3日晚間9點多到她住處，卻發現她已在家猝逝，醫護人員當下判斷，她應該已經死亡超過1天，至少有2天，因此名嘴狄志為在《新聞挖挖哇》中透露，警方4日調閱監視器，發現1日下午2天多，有3個朋友到她家。

而2日凌晨4、5點時，有一個最後從她家離開的女閨密，「如果我們把時間往前推，她已經走了2天，那最後走的這個女生（閨蜜）就成了關鍵角色」，而羅霈穎當時的狀況也令人好奇，而閨密從下午進她家，凌晨才離開，由此推斷「可能整個晚上都是沒有睡覺的」。

檢方先採集她的心臟血液進行化驗，不過哥哥已表示不會解剖，而之前和她最後接觸的友人也表示當天都在羅霈穎住處聊天，過程中也未見任何異狀，死因還有待釐清。

(中時新聞網)