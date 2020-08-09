兩岸疫情持穩管控，達爾膚(6523)、佐登-KY(4190)業績加溫回穩。達爾膚上半年營收3.24億元，年減36.8％，但在費用控管得宜及大陸轉投資公司虧損減少下，EPS1.43元。受惠台灣疫情控制良好及振興三倍券加持，7月營收8,028萬元，月增22.1％，年減17.3％。

此外，佐登-KY擺脫首季虧損陰霾，第二季營收季增15％，EPS0.9元；上半年EPS0.64元。7月營收2.26億，較上月微幅成長，穩定走揚。

達爾膚前7月營收4.04億元、年減33.7％，主因大陸轉投資公司營收不再併入合併報表及新冠肺炎疫情影響銷售所致。

達爾膚表示，將持續落實「品牌力+產品力+銷售力」營運策略，透過提升消費者的品牌忠誠度及回購率，帶動下半年業績成長。DR.WU熱銷明星商品杏仁酸煥膚系列全新升級上市，同時新增兩大生力軍-杏仁酸毛孔緊緻化妝水與杏仁酸亮白煥膚身體乳，專為解決夏日與口罩肌膚問題打造的煥膚商品，成功引起消費者關注及熱烈討論。

佐登-KY除美容美體SPA、自主研發生產美容產品，第三季將陸續在全台完成7家醫美診所、大陸新增兩家醫美診所(共七家)，擴大醫美布局。搭配下半年規劃加入保健食品線，與日本最大美妝品牌WELLNESS推出第一支保健品「健麗齊BC-HA複合益生菌」，強化收益能量。

(工商 )