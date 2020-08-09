王傳一帶女兒、家人到花蓮玩順便過父親節。（嚞娛樂提供）

王傳一帶女兒、家人到花蓮玩順便過父親節。（嚞娛樂提供）

王傳一帶家人到花蓮玩順便過父親節。（嚞娛樂提供）

王傳一喜歡花蓮動念置產。（嚞娛樂提供）

王傳一每年都會去一趟花蓮，連續兩年剛好都在花蓮跟女兒一起過父親節，他說，去年此時女兒剛滿一歲還在喃喃學語，今年女兒兩歲了已經會跟他「聊天」，看到家人特地準備的父親節蛋糕，自己就開心唱起了生日快樂歌，「看著她圓滾滾的小臉，我有股莫名的成就感，雖然她沒辦法唱完整句，但旋律跟節拍都非常準確，只是大家唱的是『Happy Brithday To You』，女兒唱的是『Happy Brithday “T” You』，那個“T”還唱得特別大聲特別用力，笑翻了在場所有人」。

王傳一說，七月剛滿兩歲的女兒很喜歡跟人聊天，是個非常有主見的小孩，要或不要都很清楚表達讓大人知道，「跟女兒聊天最有趣的一點，就是她現在是練習說話的階段，會說一大串近10秒大人聽不懂的話，但最後一句一定說重點。譬如說，她想要你帶她出去玩，她會很認真看著你開始依依啊啊說著我聽不太懂的語言，但最後一定講重點『出去；去外面』，簡捷有力告訴你她想出去玩；又或是想玩什麼，最後一定講重點『溜滑梯』。所以我都叫她『重點妹』，她以後上學一定很會劃重點。」

王傳一平時靠各式運動鍛鍊自己，維持身材跟體態，他希望女兒也能培養運動習慣，所以會帶著她一起運動，父女會一起玩時下最夯的健身環，她在旁邊跟著爸爸過關，他也訓練女兒打高爾夫球、乒乓球、玩水游泳，希望她多多體驗、對任何運動都能無所畏懼盡量去玩。有次，他讓女兒試滑游泳池的溜滑梯，旁邊的小朋友尖叫聲四起，女兒卻沒有任何表情也沒多說一句話就滑下去，表情超淡定地說：「還要！」王傳一說：「當時我真不知道她是害怕還是興奮？朋友都說：我生了一個淡定妹。」

他說，大家都說女兒是他的復刻版，有音感、運動細胞、更厲害的是遺傳了吃貨的本性，只要是大人吃的，女兒一定會看著食物跟他說「吃」。他與老婆也只讓女兒吃原型食物，盡量不碰加工食品，只要她平安健康、快快樂樂的長大，就是最棒的父親節禮物了。」

他很喜歡逗女兒，大小吃貨父女還常常搶食，他會問女兒：「給爸爸吃一口好不好？」，女兒就會護著食物，眼神堅定告訴他：「不要！」他假裝生氣，女兒就會立馬用奶娃音高喊「把拔～」撒嬌；為了要吃到女兒手中食物，王傳一會找方法，換個方式問：「妳先吃一口，再給爸爸吃一口？」， 她會秒回說：「 好！」家人看到父女兩人的互動笑說，這是「巨嬰」跟「嫩嬰」搶食的生活日常。

上半年因為疫情，許多戲劇製作與廣告進度都延後，王傳一七月陸續恢復工作，剛拍攝完廣告代言，趁著新工作開拍前，才趕緊安排四天三夜陪伴家人到花蓮旅遊。他感覺與花蓮的緣分頗深，每次去都覺得花蓮空氣好、風景美，加上交通上也更便利了，讓他想留下來在這裡生活，「這裡依山傍水的環境太美，讓我動了想置產的念頭，雖然現在只能想想，但我努力實現夢想。今年父親節就先帶著家人享受好山好水，且今年有三倍券、安心旅遊補助，我們先一起刺激消費也不錯。」

結束悠閒樂活的度假行程，王傳一隨即在八月底投入新的電視電影拍攝，他表示：「這次的角色故事較以往的形象不同，偏輕鬆喜劇感，為了角色自己看了不少同類型的影片，希望呈現不一樣的表演給觀眾，希望大家繼續給我支持」。

(中時 )