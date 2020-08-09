許多家長趁著假日帶小朋友一起來市集野餐，享受優閒的午後時光。（張睿廷攝）

新北市立法委員吳琪銘、蘇巧慧9日在三峽北大社區舉辦「2020巧生活藝琪趣-北大假日市集」，邀請民眾帶著孩子來野餐、購買友善小農耕作蔬果，現場也安排精彩的藝文表演，盼讓親子留下美好時光與回憶。

數百名北大社區居民9日下午帶著孩子到學成路、大義路交叉路口草地野餐、玩氣球，吃美味餐點，孩子在草地上嬉戲，家長則躺在野餐墊曬太陽，親子共度悠閒的午後時光。

「2020巧生活藝琪趣-北大假日市集」共邀請20組在地農特產品商家擺攤，還找來台灣藝術大學「瘋嗩樂團」表演，以爵士藍調的方式，將傳統嗩吶音樂轉以現代國樂的方式演奏，吸引眾人目光。

蘇巧慧指出，她在上任之初就一直想辦這類型活動，此次他們精挑細選，找了許多在地青農，包括蜂農、茶農，還有精釀啤酒等店家，希望讓居民一起來享用最新鮮的食品，並放鬆身心。

吳琪銘說，這場活動除了讓民眾來玩外，也希望刺激經濟，民眾可以持現金、三倍券、農遊券來消費，希望能藉此幫助在地特色小農度過疫情難關。

三峽區長周晉平表示，台灣疫情近日雖已趨緩，但國外仍相當嚴峻，希望民眾少到密閉空間，多到戶外走走，多參加這類型的活動，一起抗疫、一起振興經濟。

(中時 )