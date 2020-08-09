林隆章說，透過媒合認助學生也輕鬆很多，還有機會和認助的孩子當面互動。（游念育攝）

其中受認助的學生江振宇（左二）今年考上中正高中田徑隊，未來想擔任警察或教練。（游念育攝）

台北市弱勢家庭去年有2萬7850戶，為幫助弱勢學子度過難關，塑膠製造公司負責人林隆章，從公司有盈餘，就開始幫助弱勢家庭的學生，3年來透過北市教育局認助清寒學生基金會已認助16個學生，為慶祝父親節特地舉辦相見歡。林隆章說，「沒有傘的孩子跑比較快，因為要跑到下一個遮蔽點，不能替所有孩子撐傘，至少給他們一雙能跑的鞋。」

北市教育局認助清寒學生基金會去年共認助1747名學子，每年持續增加，基金會也特別在父親節期間舉辦相見歡，讓學子能當面道聲感謝，林隆章認助的孩子都是國中小的學生，多數來自單親家庭，其中受認助的學生江振宇今年考上中正高中田徑隊，未來想擔任警察或教練。

北市教育局長兼認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，北市的中低收入戶到去年有27,850戶，人數達61,835人，貧富差距愈來愈大，加上北市的消費水平高的因素，需要幫助的弱勢家庭其實比想像中的多；基金會截至今年7月為止，已認助1655位學生，逐年增加中。

林隆章分享，一開始是打電話給每間學校，了解各校的情形，做公益後才知道，幫助弱勢家庭不是只有捐錢那麼容易，而是要把資源送到需要的孩子身上，因緣際會得知北市認助清寒學生基金會，透過媒合認助學生也輕鬆很多，還有機會和認助的孩子當面互動。

江振宇說，很感謝認助人的幫忙，讓自己在國中3年沒有煩惱，在國中打棒球，體育用品消耗很大，家中的環境沒有很好，也會不好意思開口，認助人的幫忙，才有辦法沒煩惱的讀書和打球。

(中時 )