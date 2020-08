吳宗憲育有3女1子,其中大女兒Sandy(吳姍儒)和兒子鹿希派跟隨爸爸進入演藝圈,而二女兒Vivian和三女兒Olivia則鮮少在鏡頭前曝光,而剛過完父親節的吳宗憲,稍早則難得曬出和4個子女的同框照,收到卡片的吳宗憲還直呼有洋蔥。

吳宗憲稍早在臉書曬出與4個子女的同框照,憲哥噴父愛輕摟Sandy,兒子鹿希派則在爸爸身後露燦笑,特別的是,吳宗憲的二女兒Vivian和三女兒Olivia也難得入鏡,不過他們都維持低調作風,用貼圖把臉遮住。

最讓吳宗憲感動的是,他收到的父親節手繪卡片中,除了有「HAPPY FATHER'S BIG DAY」、「LOVE YOU 3000」和「always your little girl」,還有小女孩躺在爸爸肚子上的畫作,右下角屬名「珈」,溫馨畫面感動眾人。

(中時新聞網)